Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag nahezu unverändert

Die Aktie von Beyond Meat hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Beyond Meat-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 5,56 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 09:03 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 5,56 EUR. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,67 EUR aus. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 5,53 EUR. Bei 5,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 763 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 288,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (5,28 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,02 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie aus.

Am 07.08.2023 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD gegenüber -1,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 102,15 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 147,04 USD umgesetzt worden.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,377 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

