Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 8,18 USD.

Die Beyond Meat-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 8,18 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Beyond Meat-Aktie bei 8,25 USD. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 7,87 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,01 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 364.958 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2023 auf bis zu 22,87 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 179,46 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,58 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 31,81 Prozent sinken.

Am 08.11.2023 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,71 Prozent auf 75,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,50 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -3,750 USD je Aktie aus.

