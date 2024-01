Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 7,56 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 7,56 EUR. Im Tief verlor die Beyond Meat-Aktie bis auf 7,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,56 EUR. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 182 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 21,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 183,22 Prozent zulegen. Bei 5,34 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 29,38 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 08.11.2023. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 75,31 USD – das entspricht einem Abschlag von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82,50 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,750 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor