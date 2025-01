Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 3,87 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 3,87 USD. In der Spitze gewann die Beyond Meat-Aktie bis auf 3,95 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,93 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 68.154 Beyond Meat-Aktien.

Bei einem Wert von 12,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.02.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 212,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 17,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 06.11.2024 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,41 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,09 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 81,01 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 75,31 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Beyond Meat am 20.02.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,145 USD je Beyond Meat-Aktie.

