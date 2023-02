Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag billiger

Das Papier von Beyond Meat befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,0 Prozent auf 17,74 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 17,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 127 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 68,53 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,73 EUR am 29.12.2022. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 65,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 09.11.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,60 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 82,50 USD in den Büchern – ein Minus von 22,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 106,43 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2022 -5,833 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

