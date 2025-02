Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Nachmittag auf rotes Terrain

Kurs der Beyond Meat

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 4,0 Prozent auf 3,80 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 3,80 USD abwärts. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,76 USD ab. Bei 3,82 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 143.272 Beyond Meat-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,09 USD) erklomm das Papier am 29.02.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 218,16 Prozent zulegen. Am 21.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,30 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.11.2024 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,09 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 81,01 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,31 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.02.2025 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --2,145 USD je Beyond Meat-Aktie.

