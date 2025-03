Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 3,08 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 3,08 USD. Im Tief verlor die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,99 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,15 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 259.278 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Bei 11,19 USD markierte der Titel am 02.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 263,31 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 2,99 USD. Mit einem Kursverlust von 2,92 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 26.02.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,65 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 73,68 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76,66 Mio. USD ausgewiesen.

Am 07.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Beyond Meat rechnen Experten am 04.03.2026.

2025 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -1,537 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot

Ausblick: Beyond Meat informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse