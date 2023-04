Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gewinnt am Vormittag an Boden

Um 09:14 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 14,97 EUR. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,98 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 562 Beyond Meat-Aktien.

Bei einem Wert von 47,23 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,30 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 42,60 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,67 USD.

Am 23.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,60 Prozent zurück. Hier wurden 79,94 USD gegenüber 100,68 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Beyond Meat am 10.05.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,559 USD je Beyond Meat-Aktie.

