Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Vormittag ins Plus

Um 09:16 Uhr wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 11,63 EUR nach oben. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,80 EUR aus. Mit einem Wert von 11,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 974 Beyond Meat-Aktien.

Am 09.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,07 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,42 EUR. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 11,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,67 USD aus.

Am 23.02.2023 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,05 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 79,94 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 100,68 USD in den Büchern gestanden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Beyond Meat rechnen Experten am 08.05.2024.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,477 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

