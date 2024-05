Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 7,36 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 7,36 USD zu. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 7,48 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 7,41 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 119.732 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2023 auf bis zu 19,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 161,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (5,58 USD). Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 31,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Beyond Meat-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 27.02.2024 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,05 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,83 Prozent zurück. Hier wurden 73,68 Mio. USD gegenüber 79,94 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Beyond Meat rechnen Experten am 07.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,385 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Piper Sandler bleibt pessimistisch für Beyond Meat-Aktie - Kurssturz voraus?

New Constructs-CEO: Reddit-IPO läutet "Rückkehr des Schrott-Börsengangs" ein

Aktie +31%: Beyond Meat überzeugt beim Umsatz - Tiefrote Zahlen bleiben