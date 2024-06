Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Montagnachmittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 7,88 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 7,88 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,99 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 199.326 Stück.

Bei 19,24 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 144,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 5,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,19 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Beyond Meat-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Beyond Meat gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,84 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,04 Prozent auf 75,60 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 92,24 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Beyond Meat am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2024 einen Verlust in Höhe von -2,308 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie fällt zweistellig: Beyond Meat steckt weiter tief in den roten Zahlen

Ausblick: Beyond Meat gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Piper Sandler bleibt pessimistisch für Beyond Meat-Aktie - Kurssturz voraus?