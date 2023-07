Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verbilligt sich am Montagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 11,68 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 11:26 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 11,68 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Beyond Meat-Aktie bis auf 11,33 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.535 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Bei 42,90 EUR markierte der Titel am 09.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 267,17 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 9,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 28,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie.

Am 10.05.2023 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD gegenüber -1,58 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 92,24 USD im Vergleich zu 109,46 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,196 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ-Wert Beyond Meat-Aktie +10%: Beyond Meat verringert Verluste im vierten Quartal