Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat macht am Montagnachmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 3,7 Prozent.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,7 Prozent auf 13,46 USD zu. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 13,52 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 12,98 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 555.737 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.08.2022 auf bis zu 44,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 231,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.05.2023 bei 9,82 USD. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 37,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,67 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 10.05.2023. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,92 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,73 Prozent auf 92,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 109,46 USD in den Büchern gestanden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,196 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ-Wert Beyond Meat-Aktie +10%: Beyond Meat verringert Verluste im vierten Quartal