Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 11,87 EUR abwärts.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 08:54 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 11,87 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 11,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,99 EUR. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 405 Aktien.

Am 09.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 262,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 9,07 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,61 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,67 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 10.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,73 Prozent auf 92,24 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 109,46 USD erwirtschaftet worden.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,196 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

