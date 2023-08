Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Donnerstagmittag ab

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 15,75 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Beyond Meat-Aktie notierte um 11:59 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 15,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.809 Beyond Meat-Aktien.

Bei einem Wert von 44,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 183,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,82 USD am 13.05.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 60,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie an.

Am 10.05.2023 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,92 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 92,24 USD – das entspricht einem Abschlag von 15,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 109,46 USD erwirtschaftet worden.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 07.08.2023 präsentieren.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,193 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ-Wert Beyond Meat-Aktie +10%: Beyond Meat verringert Verluste im vierten Quartal