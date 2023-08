Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verbilligt sich am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Beyond Meat befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im GVIE-Handel 1,2 Prozent auf 14,43 EUR ab.

Die Beyond Meat-Aktie gab im GVIE-Handel um 09:09 Uhr um 1,2 Prozent auf 14,43 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 14,43 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,49 EUR. Zuletzt wechselten via GVIE 792 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2022 bei 40,72 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 64,55 Prozent niedriger. Bei 9,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 35,94 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 10.05.2023. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,92 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,73 Prozent auf 92,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 109,46 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Beyond Meat am 07.08.2023 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,193 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ-Wert Beyond Meat-Aktie +10%: Beyond Meat verringert Verluste im vierten Quartal