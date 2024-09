Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 6,04 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 6,04 USD. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 6,00 USD. Bei 6,05 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.638 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,09 USD. Gewinne von 100,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 5,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,07 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Beyond Meat 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2024 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,77 Prozent zurück. Hier wurden 93,19 Mio. USD gegenüber 102,15 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Beyond Meat am 06.11.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,218 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie klettert zweistellig: Beyond schreibt weiter tiefrote Zahlen und macht weniger Umsatz

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie fällt zweistellig: Beyond Meat steckt weiter tief in den roten Zahlen