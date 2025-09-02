Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 2,41 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 2,41 USD. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,42 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,39 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 37.066 Stück.

Bei einem Wert von 7,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 215,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 7,48 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,53 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74,96 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -1,869 USD je Aktie aus.

