Beyond Meat Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 8,95 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 8,95 USD. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 8,93 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 9,04 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 211.269 Beyond Meat-Aktien.

Am 25.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 155,67 Prozent wieder erreichen. Am 03.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,93 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,17 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie.

Am 07.08.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,53 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30,53 Prozent zurück. Hier wurden 102,15 USD gegenüber 147,04 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,362 USD ausweisen wird.

