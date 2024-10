Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verbilligt sich am Nachmittag

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 4,2 Prozent auf 6,43 USD ab.

Am 29.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,09 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 88,02 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,13 USD am 06.08.2024. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 25,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Beyond Meat-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2024 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,83 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 93,19 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 102,15 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Beyond Meat am 06.11.2024 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,202 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

