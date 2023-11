Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 7,09 USD.

Das Papier von Beyond Meat konnte um 11:50 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 7,09 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.721 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2023 bei 22,87 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 222,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,58 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 21,30 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 07.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 30,53 Prozent auf 102,15 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,04 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Beyond Meat am 08.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 06.11.2024.

2025 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -2,206 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

