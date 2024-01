Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im GVIE-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 7,60 EUR zu.

Um 10:48 Uhr konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der GVIE-Sitzung um 1,0 Prozent auf 7,60 EUR. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,60 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,57 EUR. Im GVIE-Handel wechselten bis jetzt 1.144 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 60,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 39,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 08.11.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,60 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,71 Prozent auf 75,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 82,50 USD umgesetzt.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,750 USD je Aktie ausweisen dürften.

