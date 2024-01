Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 7,50 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 08:08 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 7,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Beyond Meat-Aktie bis auf 7,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,65 EUR. Bisher wurden via Tradegate 57 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,62 EUR) erklomm das Papier am 24.02.2023. 188,39 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,28 EUR. Abschläge von 29,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 08.11.2023 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,09 USD gegenüber -1,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,71 Prozent auf 75,31 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,50 USD erwirtschaftet worden.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,750 USD einfahren.

