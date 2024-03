Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 9,2 Prozent auf 8,87 USD nach.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 9,2 Prozent auf 8,87 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Beyond Meat-Aktie bis auf 8,79 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,72 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.769.897 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 19,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 116,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,09 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 27.02.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,40 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,05 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,83 Prozent auf 73,68 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 79,94 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2024 einen Verlust in Höhe von -2,373 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

