Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zieht am Montagvormittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 9,10 EUR.

Um 09:20 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 9,10 EUR. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 9,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 9,09 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.958 Beyond Meat-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 95,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 5,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 41,93 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beyond Meat 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 27.02.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,40 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,05 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,83 Prozent auf 73,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 79,94 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 08.05.2024 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -2,373 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

