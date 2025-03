Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagnachmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 3,00 USD abwärts.

Um 15:46 Uhr fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 3,00 USD ab. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,86 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,93 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 185.915 Beyond Meat-Aktien.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,30 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 243,91 Prozent. Bei einem Wert von 2,86 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2025). Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 4,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 26.02.2025. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,40 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76,66 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Beyond Meat einen Umsatz von 73,68 Mio. USD eingefahren.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen.

2025 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -1,537 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

