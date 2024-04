Blick auf Beyond Meat-Kurs

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat schiebt sich am Nachmittag vor

04.04.24 16:11 Uhr

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 7,68 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 7,68 USD. Bei 7,78 USD erreichte die Beyond Meat-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,62 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 38.157 Beyond Meat-Aktien umgesetzt. Bei 19,24 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 150,52 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,58 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 27,34 Prozent wieder erreichen. Im Jahr 2023 erhielten Beyond Meat-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 27.02.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,40 USD gegenüber -1,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,83 Prozent zurück. Hier wurden 73,68 USD gegenüber 79,94 USD im Vorjahreszeitraum generiert. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 01.08.2024 gerechnet. Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,373 USD je Beyond Meat-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie New Constructs-CEO: Reddit-IPO läutet "Rückkehr des Schrott-Börsengangs" ein Aktie +31%: Beyond Meat überzeugt beim Umsatz - Tiefrote Zahlen bleiben Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com