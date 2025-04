Beyond Meat Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Beyond Meat

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,6 Prozent auf 2,71 USD.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,6 Prozent auf 2,71 USD. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 2,70 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 170.823 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 10,30 USD. Mit einem Zuwachs von 280,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,70 USD. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 0,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beyond Meat veröffentlichte am 26.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,40 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76,66 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Beyond Meat einen Umsatz von 73,68 Mio. USD eingefahren.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2025 -1,501 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot

Ausblick: Beyond Meat informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse