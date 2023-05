Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat büßt am Mittag ein

Die Beyond Meat-Aktie musste um 11:55 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 11,53 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 11,53 EUR. Bei 11,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 813 Beyond Meat-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,07 EUR) erklomm das Papier am 09.08.2022. Mit einem Zuwachs von 73,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,42 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 23.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 79,94 USD – eine Minderung von 20,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 100,68 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Beyond Meat am 10.05.2023 präsentieren. Beyond Meat dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -3,477 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

