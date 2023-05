Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagnachmittag billiger

Die Beyond Meat-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 12,70 USD abwärts. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,62 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,68 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 158.303 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,59 USD erreichte der Titel am 09.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 71,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (11,03 USD). Mit einem Kursverlust von 15,10 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,67 USD aus.

Beyond Meat ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,60 Prozent zurück. Hier wurden 79,94 USD gegenüber 100,68 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Beyond Meat am 10.05.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Beyond Meat rechnen Experten am 08.05.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,477 USD je Aktie ausweisen dürften.

