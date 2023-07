Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 13,24 USD.

Das Papier von Beyond Meat konnte um 22:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 13,24 USD. Die Beyond Meat-Aktie legte bis auf 13,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 12,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.033.060 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 236,78 Prozent Luft nach oben. Bei 9,82 USD fiel das Papier am 13.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 34,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,67 USD an.

Beyond Meat ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,92 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 92,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 109,46 USD in den Büchern gestanden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,196 USD je Aktie ausweisen dürften.

