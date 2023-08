Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Freitagnachmittag nach

So bewegt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 15,85 USD.

Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:07 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 15,85 USD. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,77 USD aus. Bei 16,12 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 214.840 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,59 USD) erklomm das Papier am 09.08.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 181,32 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 9,82 USD fiel das Papier am 13.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,67 USD an.

Beyond Meat veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,58 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 92,24 USD im Vergleich zu 109,46 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.08.2023 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -3,192 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ-Wert Beyond Meat-Aktie +10%: Beyond Meat verringert Verluste im vierten Quartal