Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag gefragt

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 14,78 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:19 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 14,78 EUR. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 14,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 14,71 EUR. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 1.153 Aktien.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 191,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,07 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 63,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,67 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 10.05.2023. Das EPS lag bei -0,92 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,58 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,73 Prozent auf 92,24 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 109,46 USD erwirtschaftet worden.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q2 2023 wird am 07.08.2023 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,193 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

