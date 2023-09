Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verbilligt sich am Montagnachmittag

Beyond Meat im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 12,00 USD.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 01:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 12,00 USD abwärts. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 11,86 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,95 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 1.202.759 Stück.

Bei einem Wert von 24,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 106,42 Prozent hinzugewinnen. Am 13.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,82 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 18,21 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,67 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 07.08.2023. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,53 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 102,15 USD in den Büchern – ein Minus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 147,04 USD erwirtschaftet hatte.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,307 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus