Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagvormittag tiefer

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 12,00 USD.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 01:52 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 12,00 USD. Im Tief verlor die Beyond Meat-Aktie bis auf 11,86 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,95 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.202.759 Beyond Meat-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,77 USD) erklomm das Papier am 03.09.2022. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 106,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2023 bei 9,82 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 18,21 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 07.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 102,15 USD, gegenüber 147,04 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,53 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,307 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus