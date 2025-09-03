DAX23.777 +0,8%ESt505.349 +0,5%Top 10 Crypto15,50 -1,6%Dow45.406 +0,3%Nas21.546 +0,2%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1636 -0,2%Öl67,00 -0,6%Gold3.547 -0,4%
Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Nachmittag auf rotes Terrain

04.09.25 16:10 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 2,31 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
1,96 EUR 0,00 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 2,31 USD. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 2,30 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,31 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63.169 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,59 USD erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 69,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,23 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 05.11.2025 gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,869 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

