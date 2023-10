Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Mittwochmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beyond Meat. Der Beyond Meat-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 8,23 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:50 Uhr um 1,8 Prozent auf 8,23 EUR nach. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 8,21 EUR. Bei 8,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 1.714 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 21,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 162,60 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,21 EUR am 04.10.2023. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 0,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,67 USD an.

Am 07.08.2023 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,83 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,53 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 30,53 Prozent auf 102,15 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,04 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,362 USD je Beyond Meat-Aktie.

