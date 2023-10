Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag billiger

Beyond Meat im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,2 Prozent auf 8,60 USD.

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr um 1,2 Prozent auf 8,60 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,50 USD aus. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 189.109 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,87 USD) erklomm das Papier am 25.02.2023. Gewinne von 165,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,50 USD fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 1,15 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 07.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 147,04 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 102,15 USD.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,362 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

Redaktion finanzen.net

