Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 8,47 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 8,47 USD. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 8,48 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,20 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 220.985 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2023 bei 22,87 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 170,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,12 Prozent.

Am 08.11.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei -1,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,60 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 75,31 USD – eine Minderung von 8,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 82,50 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,750 USD ausweisen wird.

