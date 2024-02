Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Montagnachmittag ab

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 5,0 Prozent auf 6,11 USD abwärts.

Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 5,0 Prozent auf 6,11 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 6,10 USD. Bei 6,39 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 378.728 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 22,87 USD markierte der Titel am 25.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 73,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Mit Abgaben von 8,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 08.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,09 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 75,31 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,50 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 22.02.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -3,750 USD je Aktie aus.

