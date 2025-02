Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 3,86 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3,86 USD zu. In der Spitze gewann die Beyond Meat-Aktie bis auf 3,93 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 3,83 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 44.986 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Bei 12,09 USD erreichte der Titel am 29.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 213,62 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.12.2024 (3,30 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 06.11.2024 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,41 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -1,09 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,57 Prozent auf 81,01 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,31 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Beyond Meat am 20.02.2025 vorlegen.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,339 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

