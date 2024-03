Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Mittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 8,30 USD.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 8,30 USD. Bisher wurden heute 2.804 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Am 15.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 131,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 32,77 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Beyond Meat-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Beyond Meat ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,83 Prozent zurück. Hier wurden 73,68 USD gegenüber 79,94 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Beyond Meat am 08.05.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -2,373 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Aktie +31%: Beyond Meat überzeugt beim Umsatz - Tiefrote Zahlen bleiben

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus