Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagnachmittag fester

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 8,72 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 8,72 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 8,75 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,42 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.003.997 Beyond Meat-Aktien.

Bei einem Wert von 19,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2023). Gewinne von 120,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Beyond Meat-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Beyond Meat gewährte am 27.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,40 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 73,68 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 79,94 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,373 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

