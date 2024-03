Beyond Meat Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Beyond Meat

Kursentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Beyond Meat-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 7,84 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:14 Uhr 0,2 Prozent auf 7,84 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 7,70 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 7,70 EUR. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.094 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 17,77 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 126,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,28 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 32,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Beyond Meat-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Beyond Meat veröffentlichte am 27.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,40 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,83 Prozent auf 73,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 79,94 USD umgesetzt.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --2,373 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Aktie +31%: Beyond Meat überzeugt beim Umsatz - Tiefrote Zahlen bleiben

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus