Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat wird am Nachmittag ausgebremst

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Beyond Meat befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 7,47 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 7,47 USD nach. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 7,40 USD. Bei 7,52 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.291 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 19,24 USD markierte der Titel am 15.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 157,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 33,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 27.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,40 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,05 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 73,68 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 79,94 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Beyond Meat am 01.08.2024 präsentieren.

2024 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -2,373 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

