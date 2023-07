Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 13,26 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 13,26 USD. In der Spitze legte die Beyond Meat-Aktie bis auf 13,31 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 242.865 Beyond Meat-Aktien.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 44,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 236,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2023 Kursverluste bis auf 9,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 10.05.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,58 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 92,24 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 109,46 USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,196 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

