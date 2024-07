Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat macht am Nachmittag Boden gut

Beyond Meat im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 6,91 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 6,91 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 6,91 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,81 USD. Bisher wurden via NASDAQ 44.006 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 19,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 178,44 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,58 USD ab. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 23,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Beyond Meat-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 08.05.2024 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,84 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 75,60 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,24 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,04 Prozent verringert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 01.08.2024 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2024 einen Verlust in Höhe von -2,242 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

