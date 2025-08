Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 3,04 USD nach oben.

Das Papier von Beyond Meat konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 3,04 USD. Im Tageshoch stieg die Beyond Meat-Aktie bis auf 3,05 USD. Bei 3,03 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 40.867 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2024 markierte das Papier bei 9,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 67,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,23 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 36,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 07.05.2025 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,84 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,09 Prozent auf 68,73 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 75,60 Mio. USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Beyond Meat am 06.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,742 USD je Aktie ausweisen dürften.

