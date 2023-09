Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verbilligt sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 11,94 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 11,94 USD abwärts. Bei 11,82 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,90 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 112.514 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,56 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 97,28 Prozent. Am 13.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 21,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,67 USD.

Am 07.08.2023 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 102,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 147,04 USD in den Büchern gestanden.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,307 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

