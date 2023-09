Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat steigt am Vormittag

So bewegt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der GVIE-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 11,19 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im GVIE-Handel gewann die Aktie um 09:10 Uhr 0,4 Prozent auf 11,19 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Beyond Meat-Aktie bei 11,20 EUR. Den GVIE-Handel startete das Papier bei 11,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im GVIE-Handel 70 Beyond Meat-Aktien.

Am 06.09.2022 markierte das Papier bei 23,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 113,81 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.05.2023 bei 9,25 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 17,39 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Beyond Meat ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,53 Prozent auf 102,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 147,04 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Beyond Meat am 08.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,307 USD je Beyond Meat-Aktie.

